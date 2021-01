Seit 2016 ist Schauspielerin Diane Kruger (44) mit Norman Reedus (52) zusammen, rund zwei Jahre später komplettierte die Geburt ihrer gemeinsamen Tochter das Familienglück. Während die "Inglourious Basterds"-Darstellerin den Nachwuchs weitgehend aus den sozialen Medien heraushält, verlieh sie ihrer Liebe zu dem The Walking Dead-Star schon mehrfach Ausdruck. So auch zu dessen 52. Geburtstag, für den sich Diane offenbar ganz besonders in Schale warf.

In ihrer Instagram-Story teilte die Deutschamerikanerin zuallererst ein Bild von einem Stück Schokoladenkuchen, der Teller wird durch die Aufschrift "Happy Birthday Norman!" geziert. Ein zweites Foto zeigt einen weiteren Kuchen sowie ein Dinosaurier-Spielzeug. Umfasst wird die Aufnahme von den Worten "Happy B-day @bigbaldbead", womit Diane auf den Instagram-Namen ihres Liebsten verweist. Das Beste hat sich die 44-Jährige allerdings für den Schluss aufgehoben. In ihrer letzten Story posiert Diane in einem verführerischen schwarzen Kleid mit Spaghettiträgern. Wohl unter Bezugnahme auf die Unruhen rund um das Kapitol in Washington schreibt sie dazu: "Der verrückten Umstände zum Trotz...Liebe gewinnt. @bigbaldhead Ich [liebe] dich."

Zuletzt hatte Diane an Silvester eine Liebeserklärung an den amerikanischen Schauspieler veröffentlicht. "Wenn wir dieses Jahr zusammen überlebt haben, hängen wir da langfristig drin", schrieb sie scherzhaft. Die Fans dürfen sich also auch im neuen Jahr auf süße Botschaften der aus dem niedersächsischen Algermissen stammenden Schauspielerin freuen.

Instagram / dianekruger Diane Kruger gratuliert Norman Reedus zum Geburtstag

Instagram / dianekruger Von Diane Kruger gab es für Norman Reedus Kuchen und ein Dinosaurier-Spielzeug zum Geburtstag

MEGA Diane Kruger und Norman Reedus bei den Critics' Choice Awards

