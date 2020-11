Diane Kruger (44) ist mit ihrer kleinen Familie rundum zufrieden! Vor zwei Jahren wurde das Glück der Schauspielerin und ihres Partners Norman Reedus (51) perfekt: Ihre Tochter erblickte Ende 2018 das Licht der Welt. Die kleine Maus hält die "Inglourious Basterds"-Darstellerin eigentlich weitestgehend aus den sozialen Medien heraus. Ende September ließ sich die 44-Jährige dann aber doch dazu hinreißen, ihr einen liebevollen Post zu widmen – und legt nun sogar mit einem weiteren nach: In einem putzigen Clip singt die Kleine jetzt ein Liedchen mit ihrem Papa!

Pünktlich zu Thanksgiving teilt Diane ein Video auf Instagram, das wohl kaum süßer sein könnte: Darin sind ihr Mann Norman und ihre Tochter in deren Spielzimmer zu sehen, das mit einem Tipi, Kuscheltieren und zahlreichen anderen Spielsachen ausgestattet ist. Während der The Walking Dead-Star gerade telefoniert, singt seine Kleine fröhlich das ABC – vergisst an einigen Stellen allerdings, wie es mit dem Alphabet weitergeht. Der stolze Papa eilt seinem Töchterchen aber zur Hilfe und flüstert ihm die Buchstaben ganz leise zu.

Das kleine Duett des Vater-Tochter Duos dürfte Dianes Herz höherschlagen lassen. In einem Kommentar zu ihrem Netzbeitrag erklärt sie, dass sie für viele Dinge im Leben dankbar sei, wie etwa für ihre Freunde und Kollegen – 2020 stünden bei ihr aber vor allem zwei Dinge im Fokus: "Dieses Jahr bin ich dankbar dafür, gesund und mit meiner kleinen Familie zusammen zu sein!", betonte die Schauspielerin.

