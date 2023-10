Ex lässt sich scheiden: Diane Kruger bezaubert im Brautlook!

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass der Schauspieler Joshua Jackson (45) und das Model Jodie Turner-Smith (37) sich scheiden lassen. Angeblich hat die Britin den Schlussstrich gezogen und der "Shadows in the Sun"-Star soll wegen der Trennung ziemlich niedergeschlagen sein. Für ihn ist es aber nicht das erste Liebes-Aus: Schon 2016 hatten er und Diane Kruger (47) sich getrennt. Diese ist im Gegensatz zu Joshua derzeit wohl sehr happy!

Gemeinsam mit ihrem neuen Partner Norman Reedus (54) stahl die gebürtige Deutsche auf einem Event in New York wohl allen die Show. Das verlobte Pärchen sah dabei schon fast wie ein Brautpaar aus. Der The Walking Dead-Darsteller trug einen komplett schwarzen Look – inklusive schwarzem Hemd. Diane hingegen entschied sich für ein wunderschönes, figurbetontes, weißes Kleid mit Perleneinsätzen.

Besonders süß: Die Turteltauben posieren wie eine Einheit. Sie halten Händchen und wirken dabei einfach glücklich. Sehr gerne liefern Diane und Norman niedliche Pärchenauftritte – die Liebesinterviews halten sich eher in Grenzen. Umso überraschender, dass der 54-Jährige im vergangenen Jahr dann ganz offen über die Verlobung sprach.

Anzeige

Getty Images Joshua Jackson und Diane Kruger, Ex-Paar

Anzeige

Getty Images Diane Kruger, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Norman Reedus und Diane Kruger im Oktober 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de