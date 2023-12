So verbringen Norman Reedus und Diane Kruger Weihnachten

Sie haben bereits feste Pläne! Seit sieben Jahren sind Norman Reedus (54) und Diane Kruger (47) ein Paar. Die beiden Schauspieler hatten sich 2015 bei gemeinsamen Dreharbeiten kennengelernt. Im Jahr 2018 wurden die Verlobten Eltern einer Tochter. Ihr Privatleben halten die Hollywood-Stars überwiegend aus der Öffentlichkeit raus. Doch nun gibt es Einblicke in die Feiertagsplanung der beiden. Norman verrät, wie er und Diane Weihnachten verbringen werden.

"Wir verbringen Weihnachten in New York und fahren danach in unser Haus nach Costa Rica. Wir sind mitten im Dschungel und feiern da auch Silvester. Das ist unsere Tradition", plaudert der The Walking Dead-Darsteller gegenüber Bild aus. Das Festtagsessen zaubere Diane selbst auf den Tisch. "Sie ist eine sehr gute Köchin", schwärmt Norman.

Vor wenigen Wochen legten die Turteltauben einen regelrechten Wow-Auftritt auf dem roten Teppich hin. Hand in Hand posierte das Paar für die Fotografen und wirkten dabei sehr glücklich. Mit ihren Outfits erinnerten die beiden stark an ein Brautpaar.

Norman Reedus und Diane Kruger im Jahr 2018

Diane Kruger und Norman Reedus

Norman Reedus und Diane Kruger im Oktober 2023

