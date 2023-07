"The Walking Dead"-Spin-off: Norman Reedus landet in Paris

Für Norman Reedus (54) beginnt ein neues The Walking Dead-Kapitel. Zwölf Jahre spielte der Schauspieler die Rolle des Armbrustschützen Daryl Dixon in dem Zombiefranchise. Mittlerweile sind aber bereits mehrere Spin-offs und Ableger an den Start gegangen. Fast genauso erfolgreich läuft "Fear the Walking Dead" und brandneu sind "Tales of the Walking Dead" und "The Walking Dead: Dead City". Und nun geht auch Daryls Abenteuer weiter – und das erstmals in Europa.

Der Sender AMC veröffentlicht einen ersten Einblick in das Spin-off "The Walking Dead: Daryl Dixon". Und obwohl der Ausschnitt kurz ist, verrät er bereits eine Menge über Daryls Reise. Den wortkargen Überlebenskünstler verschlägt es nämlich nach Übersee. Ohne genau zu wissen, wie, wacht er an der Küste Frankreichs auf. Zu sehen ist, wie er eine Audioaufnahme macht: "Ich werde versuchen, zurückzukommen. Ich will, dass ihr wisst, dass ich es versucht habe. Ich versuche es immer noch." Dann macht er sich auf in die französische Hauptstadt Paris – die ebenfalls nicht von der Zombieapokalypse verschont blieb.

Normans Daryl ist aber nicht der einzige Hauptcharakter, der seine eigene Serie bekommt. Fans werden besonders gespannt auf eine Weitereiterzählung sein: Die von Serienheld Rick Grimes (Andrew Lincoln, 49) und Michonne (Danai Gurira, 45). Auch das Format ist bereits in Arbeit. Denn die beiden Darsteller zeigten sich schon mehrmals gemeinsam am Set.

Getty Images Norman Reedus auf der New York Comic Con 2019

Instagram / bigbaldhead Andrew Lincoln und Norman Reedus, "The Walking Dead"-Darsteller

Instagram / danaigurira Andrew Lincoln und Danai Gurira, "The Walking Dead"-Darsteller

