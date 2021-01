Ist Irina Shayk (35) etwa wieder weg vom Singlemarkt? Die Laufstegschönheit ist seit Sommer 2019 von Hollywoodstar Bradley Cooper (46) getrennt. Seitdem ging das Model ohne Partner durchs Leben. Einem Insider zufolge sei die Beauty kurz nach dem Liebes-Aus auch gar nicht wieder bereit gewesen für eine neue Beziehung. Hat sich das nun geändert? Zumindest wurde sie an der Seite von Vito Schnabel (34) erwischt!

Anfang vergangenen Jahres sah man die vermeintlichen Turteltauben erstmals bei einem gemeinsamen Spaziergang mit Irina und Bradleys gemeinsamer Tochter, wie Daily Mail berichtete. Doch das war kein einmaliges Treffen – auch in den darauffolgenden Monaten hielten sie offenbar Kontakt und waren wiederholt zusammen unterwegs. Doch ob die 35-Jährige tatsächlich den Ex von Topmodel Heidi Klum (47) datet, verraten beide bisher nicht.

Ein Insider gab hingegen vor ein paar Wochen einige Einblicke in das Verhältnis der Stars: "Irina kennt Vito seit Jahren und sie sind schon immer Freunde." Derzeit würden sich beide in New York in Quarantäne befinden. "Sie mag die Aufmerksamkeit. Sie sind Nachbarn und verbringen viel Zeit miteinander", plaudert die Quelle weiter aus. Von Liebe ist bisher aber nicht die Rede...

Getty Images Vito Schnabel und Heidi Klum, 2017

Getty Images Irina Shayk und Bradley Cooper im Mai 2018 in New York

Getty Images Irina Shayk, Model

