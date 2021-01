Patrick kann es sich selbst nicht erklären: Wieso hat ihn seine Bauer sucht Frau-Kollegin Denise plötzlich blockiert? Eigentlich hatten die beiden Kuppelshow-Stars nach den Dreharbeiten noch regen Kontakt. Doch nach einigen Spitzen in Richtung Patricks neuer Freundin und Ex-Hofdame Antonia kam es zum Bruch zwischen ihm und Denise – inzwischen herrscht sogar komplette Funkstille. Patrick weiß nicht, wie ihm geschieht, hat allerdings eine Vermutung für die unerwarteten Entwicklungen…

"Ich habe mich super mit Denise verstanden. Wir haben öfter mal geschrieben. Von heute auf morgen dann nichts mehr und nie wieder was gehört", beteuert der Student in einem Instagram-Livestream. Zuvor habe die Pferdewirtin Patrick sogar gedroht, Chats von ihr und ihm zu veröffentlichen. Seine Vermutung: Denise' Verlobter Nils könnte dahinterstecken. "Vielleicht hat sie jetzt ein Kontatktverbot mit mir von Nils bekommen. Sie hat mich blockiert. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Schade", meint Patrick.

Selbst als Denise sich im Netz über seine Liebste beömmelt hat, habe er ihr keine Ansage gemacht: "Denise ist halt eine Person, die selber extrem austeilt. Auch gegen mich. Obwohl sie mich noch gar nicht persönlich gesehen hat. Aber sie kann absolut nicht einstecken", analysiert Antonia im Laufe des Streams. Sie glaubt, dass etwas anderes hinter dem überraschenden Rückzug der Reiterin steckt: "Ich glaube einfach, Denise ist ein kleines bisschen eifersüchtig auf uns."

Anzeige

TVNOW/friese.tv/Andreas Friese Andy, Denise, Sascha, Patrick, Peter, Bianca beim "Bauer sucht Frau"-Finale 2020

Anzeige

Instagram / nilsdwortzak Bäuerin Denise mit ihrem Partner Nils

Anzeige

Fotograf Jonas Haid Patrick und Antonia, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de