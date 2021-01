Diese Story hat Dagi Bee (26) ihren Fans noch nie erzählt! Seit Jahren gibt die YouTuberin auf der Videoplattform Einblicke in ihr Leben. In dem Format "Let the Gossip Begin" erzählt sie besonders private Geschichten. Eine hatte es nun in sich – Dagi packte über einen ihrer Ex-Freunde aus und verriet: Er hat während ihrer Beziehung mit Drogen gedealt, ohne dass sie davon wusste.

"Ich war noch sehr, sehr jung, ich war 15, 16. Ich habe es geahnt, aber er hat mir immer versichert, dass er es nicht macht", begann die 26-Jährige in ihrem neuen YouTube-Video zu erzählen. Oft hätten die beiden "komische Leute" besucht, ihr Ex habe dann jedes Mal behauptet, er wolle etwas abholen. "Ich wusste es eigentlich schon, aber ich wollte es nicht so richtig wahrhaben. Als wir uns getrennt haben, war es dann mehr als offensichtlich", fuhr sie fort.

Im Nachhinein ärgert sich Dagi über ihre Naivität. "Er war gut im Business in unserem Örtchen. Das haben mir hinterher auch alle anderen gesagt. Er hat mich einfach angelogen." Ein paar Monate nach der Trennung habe es dann eine Razzia bei ihrem Verflossenen gegeben. Was aus ihm geworden ist, verriet die Netz-Beauty nicht. Um ihren Ex-Partner LionT (28) zu schützen, betonte sie jedoch, dass der besagte Ex nicht in der Öffentlichkeit stehe.

Instagram / dagibee Dagi Bee, YouTube-Star

