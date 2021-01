Diese Rollen haben die Stars von Bridgerton vorher verkörpert. Die Netflix-Serie feiert zurzeit riesige Erfolge und die Hauptdarsteller Regé-Jean Page und Phoebe Dynevor (25) konnten sich inzwischen einen Namen machen. Neben dem TV-Pärchen gehören noch etliche weitere Darsteller zu dem Cast der Hit-Show – und einige der Schauspieler dürften aufmerksamen Zuschauern bekannt vorkommen: In diesen Filmen und Serien könnte man die "Bridgerton"-Darsteller bereits gesehen haben!

Sowohl Nicola Coughlan (34), die Penelope Featherington spielt, als auch die Darstellerin von Lady Danbury, Adjoa Andoh, könnten Netflix-Fans ein Begriff sein. Nicola stand nämlich für die Eigenproduktion "Derry Girls" und Adjoa für "Fractured" vor der Kamera. Ben Miller, "Bridgerton"-Fans besser bekannt als unnahbarer Lord Featherington, hat sich zuvor in Streifen wie "Der Prinz & ich" oder "Johnny English" einen Namen gemacht. Und auch alle Harry Potter-Fans dürften bei "Bridgerton" ein bekanntes Gesicht entdeckt haben. Der charmante Prinz Friedrich von Preußen wird von Freddie Stroma (34) dargestellt, der Cormac McLaggen in der Fantasy-Reihe verkörpert hat.

Die TV-Geschwister Jonathan Bailey (32) und Claudia Jessie haben vor ihrem großen "Bridgerton"-Erfolg in Serien wie "Crashing", "Broadchurch" oder "Vanity Fair" mitgespielt. Zu den wohl bekanntesten Darstellern der Serie gehört auch Polly Walker, alias Lady Featherington. Sie ergatterte schon Rollen bei "The Mentalist", "Cursed", "Rom" oder "Line of Duty".

Anzeige

Liam Daniel/Netflix Nicola Coughlan und Claudia Jessie in "Bridgerton"

Anzeige

Getty Images Adjoa Andoh auf der Premiere von "Invictus"

Anzeige

LIAM DANIEL/NETFLIX Ben Miller als Lord Featherington in "Bridgerton"

Getty Images Freddie Stroma, 2016

Liam Daniel/Netflix Jonathan Bailey als Anthony Bridgerton in der Serie "Bridgerton"

Getty Images Polly Walker bei der Winter TCA Tour, 2010

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de