Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) haben offenbar die richtige Entscheidung getroffen! Vor fast einem Jahr kündigte das Paar offiziell an, seine royalen Pflichten niederzulegen und fortan finanziell unabhängig arbeiten zu wollen. Für ihren Traum, eigene Projekte verwirklichen zu können, wanderten die ehemalige Suits-Darstellerin und der britische Royal mit ihrem Erstgeborenen Archie (1) ins kalifornischen Santa Barbara aus. Dort konzentrieren sie sich zur Zeit unter anderem auf ihre neu gegründete "Archewell"-Stiftung oder auf ihren eigenen Podcast. So wie es scheint, sind Harry und Meghan voll und ganz in den USA angekommen.

Die Sussexes würden ihren Umzug keineswegs bereuen – das zumindest behauptete eine dem Ehepaar nahestehende Quelle gegenüber dem People-Magazin. Sie würden ihr neues Leben sehr genießen. "Sie sind eine normale Familie und haben die Freiheit, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, ohne dass jemand sie ständig beobachtet", heißt es weiter. Harry und seine Frau würden künftig eigenständig Karriere machen und sich auf Anliegen konzentrieren wollen, die für sie wichtig seien und um die sie sich schon ihr ganzes Leben hätten kümmern wollen.

Auch wenn sich die Eheleute fest dazu entschlossen hätten, ihrem Alltag als royale Familienmitglieder den Rücken zu kehren, werden sie wohl immer mal wieder in Großbritannien zu sehen sein. "Wir planen jetzt, unsere Zeit zwischen dem Vereinigten Königreich und Nordamerika gleichmäßig aufzuteilen", schrieben sie in einem öffentlichen Statement auf Instagram. So könne auch Sohn Archie mit einer Wertschätzung für die königliche Tradition erzogen werden, in die er hineingeboren wurde.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Archie Harrison

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Jahr 2018

Anzeige

MEGA Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de