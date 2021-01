Haben Herzogin Meghan (39) und Prinz Harry (36) mittlerweile wirklich alle Brücken zurück zu den Royals abgebrochen? Vor knapp einem Jahr gab das Paar mit einem historischen Statement offiziell bekannt, künftig von all seinen royalen Pflichten zurückzutreten und künftig finanziell unabhängig leben zu wollen. Seitdem ist viel passiert – die gebürtige US-Amerikanerin und den Prinzen verschlug es an die Westküste der USA und unter anderem ein Netflix-Deal gewährleistet tatsächlich ihre finanzielle Sicherheit. Verschiedene Insider sind sich sicher, dass vor allem diese neuen Karrierewege den Weg zurück in den Palast immer schwieriger werden lassen.

Ende 2020 schloss das Ehepaar einen äußerst lukrativen Vertrag mit Netflix, einige Wochen später starteten die beiden ihren eigenen Podcast "Archewell Audio". Eine Quelle bestätigte zu Beginn dieses Jahres deshalb gegenüber Daily Mail: "Es gibt keine Wut oder Feindseligkeit seitens der Royal Family. Aber jeder kommerzielle Deal, den die Sussexes unterschrieben haben, lässt eine mögliche Rückkehr ins königliche Leben immer unwahrscheinlicher werden." Ein anderer Insider aus dem Umfeld der beiden pflichtete bei, dass zurückzukommen bedeuten würde, dass alle geschlossenen Deals wieder rückgängig gemacht werden müssten: "Und Harry und Meghan wollen das ganz sicher nicht."

Das Ganze scheint den Segen von Harrys Oma Queen Elizabeth II. (94) bekommen zu haben, immerhin habe sie zugestimmt, dass Meghan und er ein neues Leben in Übersee beginnen. "Hinzu kommt schließlich noch, dass sie sich ein Haus gekauft haben, das fast 10.000 Kilometer vom Palast entfernt ist. Das dürfte ihre Absichten unverkennbar machen", fügte die Quelle schließlich an.

Anzeige

MEGA Prinz Harry und Herzogin Meghan im Dezember 2019

Anzeige

MEGA Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de