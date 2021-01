Gründen Yeliz Koc (27) und Jimi Blue Ochsenknecht (29) schon bald eine Familie? Die Influencerin machte im vergangenen Sommer die Beziehung zu dem Schauspieler öffentlich. Seitdem ging alles ganz schnell: Die beiden haben sich direkt auf gemeinsame Wohnungssuche begeben und ließen sich Partner-Tattoos stechen – folgt als Nächstes ein Baby? Auf Social Media wollten Fans jetzt wissen, wie Yeliz reagieren würde, wenn sie tatsächlich schwanger wäre – und darauf hatte sie eine klare Antwort.

In einer Fragerunde auf Instagram fragte ein Follower, was die 27-Jährige machen würde, wenn sie ein Kind erwarten würde. Yeliz antwortete darauf: "Ich würde mich sehr freuen, aber hätte auch große Angst vor einer Fehlgeburt." Planen die beiden also vielleicht schon Nachwuchs? Anscheinend dürften es sogar gerne mehrere Kinder sein. Die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin verriet auf Nachfrage nämlich auch noch, dass es "ein Traum" wäre, Drillinge zu bekommen.

Wie ernst es Yeliz und Jimi miteinander meinen, machten sie erst vor wenigen Wochen deutlich – sie ließen sich ein Partner-Tattoo stechen. Die Turteltauben tragen ihrer beider Namen auf dem Unterarm. Das Meisterwerk präsentierte die Beauty an Jimis Geburtstag im Netz.

