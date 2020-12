Sie tragen jetzt ein ganz besonderes Andenken an ihre Liebe unter der Haut! Jimi Blue Ochsenknecht (29) und Yeliz Koc (27) gehen seit einigen Monaten gemeinsam durchs Leben. Erst vor wenigen Tagen zeigte sie ihren Fans ein ganz besonderes Symbol ihrer Liebe – ihr gemeinsames Partner-Tattoo. Und das hat eine ganz besondere Bedeutung: Tatsächlich haben sich die beiden ihre Namen stechen lassen!

An Jimis Geburtstag präsentierte die 27-Jährige ihren Fans die ziemlich coole Pärchen-Tätowierung der beiden. In Morsezeichen ließen sich die beiden etwas ganz Besonderes unter die Haut stechen – und Promiflash hat es für euch entschlüsselt: Tatsächlich ziert jetzt sowohl Yeliz' als auch Jimis Arm die Namen der beiden. So steht die längere Zeichenfolge für "Yeliz" und die kürzere für "Jimi".

Doch nicht alle sind von diesem Körperkunstwerk begeistert. Einige vermuten sogar, dass die Motive erst vor Kurzem gestochen wurden. Mama Natascha Ochsenknecht (56) kann da nur mit dem Kopf schütteln und nimmt die zwei in Schutz. "Manchmal frage ich mich tatsächlich, was in den Köpfen mancher vorgeht. Ist klar, die Tattoos sind heute frisch gestochen", kommentiert sie auf Instagram.

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc' Tattoos

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

