Das ging aber fix! Vor ungefähr einem Jahr wagte Nadja Abd el Farrag (55) einen Neustart. Nachdem sie in den letzten Jahren immer wieder mit Alkoholaussetzern und finanziellen Schulden zu kämpfen hatte, zog sie Ende 2019 an die Nordsee und arbeitet mittlerweile unter anderem als Markenbotschafterin für eine Bäckerei. Seit Kurzem ist Naddel endlich schuldenfrei und plant nun den nächsten Neuanfang: Sie packt bereits ihre Sachen für den 19. Umzug ihres Lebens!

"Es ist wieder so weit. Ich zieh wieder um – nach einem Jahr weg von Dangast. Ihr wisst, wegen Corona. Ich packe wieder – das 19. Mal!", begrüßte die Ex-Frau von Dieter Bohlen (66) ihre Follower kürzlich in einem Instagram-Video. Währenddessen ist zu sehen, wie die Moderatorin bereits Gegenstände in Umzugskartons packt. Aufgrund der Pandemie musste sie an ihrem momentanen Wohnort die Ausbildung zur Wellness-Masseurin aufgeben – wo es sie nun hinzieht, verriet sie auch schon...

"Ich kann noch drei Monate in meiner Wohnung bleiben, suche in Hamburg eine neue für mich und meine Hündin Lilly", gab sie bereits im Bild-Interview bekannt. Wie ihre Traumwohnung aussehen soll? "Zwei Zimmer, so 70 Quadratmeter. Bis 1000 Euro kann ich ausgeben", so die 55-Jährige. Am liebsten würde sie in der Hansestadt – in der sie auch aufgewachsen ist – in Alster-Nähe wohnen.

Nadja Abd el Farrag und Dieter Bohlen, 2001

Nadja Abd el Farrag 2009 in Berlin

Nadja Abd el Farrag mit ihrem Hund Lilly

