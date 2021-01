Die Tänzerinnen Ekaterina Leonova (33) und Oana Nechiti (32) verbindet eine lange Freundschaft. 2013 lernten sie sich in der Tanzshow Let's Dance kennen und nahmen in den folgenden fünf Jahren an der Seite verschiedener Promis als Profis an der Sendung teil. Wie sehr die beiden ihre gemeinsame Zeit vor und hinter den Kulissen damals genossen haben, machte Oana jetzt nochmal deutlich.

Bei Instagram gingen die beiden jetzt zusammen mit ihrem Kollegen Erich Klann (33), der mit Oana verlobt ist, live und schwärmten dabei von der gemeinsamen Zeit. "Ich werde nie vergessen, wie wir damals bei 'Let’s Dance' angefangen haben und Daniel sich gequält hat mit deinem Namen", lachte Oana in Ekats Richtung. Die schöne Russin sei bei ihrer ersten Staffel mit einem wunderschönen Kleid mit roten Rosen und Ex-Bachelor Paul Janke (39) an ihrer Seite aufs Parkett getreten und habe einfach umwerfend ausgesehen. "Da kam sie raus, ihre Beine sahen aus wie ein Märchen und dann macht Ekat plötzlich 'Yeaaaah' und ein Peace-Zeichen. Da dachte ich: Was für eine coole Socke!"

Ekat, die nur per Zufall über ihren Ex-Freund zu "Let's Dance" kam, konnte die Show dreimal in Folge gewinnen. Sie blieb 2019 noch ohne Kollegin Oana dabei, im vergangenen Jahr war aber auch für sie überraschend Schluss. Die Fans konnten das Aus damals nicht verstehen und manch einer vermutete ihren zu großen Erfolg als Grund. Für ihre Rückkehr zur Show wurde sogar eine Online-Petition gestartet.

Getty Images Ekaterina Leonova und Paul Janke bei "Let's Dance"

Instagram / oana_nechiti Erich Klann und Oana Nechiti am Set zum Musikvideo-Dreh von "Ratatang"

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova, ehemalige "Let's Dance"-Tänzerin

