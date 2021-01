Letizia (48) von Spanien positioniert sich als moderne Königin! Die Frau von König Felipe VI. (52) zählt zu den wohl schönsten Royal-Ladys und das nicht zuletzt, da sie ganz offensichtlich ein Händchen für Mode hat: Immer wieder präsentiert sie sich in stylischen Outfits – wie beispielsweise 2019 in einem knallbunten Blumenkleid in Japan. Beim alljährlichen Neujahrsgruß an das Militär zeigt sich die Brünette überlicherweise ganz klassisch-elegant – in diesem Jahr wagte sie modisch aber mal etwas Neues!

In der Vergangenheit hatte Letizia sich bei der offiziellen Veranstaltung meistens in langen Roben präsentiert und dabei häufig auf die royale Farbe Blau gesetzt. Das Jahr 2021 startete sie im Gegensatz dazu nun aber in einem Zweiteiler: An der Seite ihres Mannes tauchte sie in einem schwarzen, bodenlangen Rock auf, zu dem sie eine weiße Bluse kombinierte, die mit dicken, schwarzen Knöpfen verziert war.

Letizia hat in der Vergangenheit schon einige Male bewiesen, dass sie modisch gerne mit Traditionen bricht. Sie hat sich nicht nur beim Neujahrsgruß gegen ein Kleid entschieden, sondern trägt ihre Outfits häufig auch – anders als es früher üblich war – mehrfach. Unter anderem hatte sie sich erst im August 2020 in einem Jumpsuit präsentiert, den sie bereits zwei Jahre zuvor bei einer Reise nach Azua trug.

PPE/SIPA / ActionPress Königin Letizia, 2021

Dutch Press Photo Agency/Action Press König Felipe von Spanien und Königin Letizia in Japan

Getty Images Königin Letizia in Kantabrien im Juli 2020

