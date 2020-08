Sie ist eine regelrechte Fashion-Ikone! Königin Letizia von Spanien (47) begeistert die Royal-Fans immer wieder aufs Neue mit ihren besonderen Outfits. Dabei setzt die Frau von König Felipe VI. (52) nur allzu gerne auf klassische und elegante Kleider. Allerdings präsentiert sie sich auch immer wieder in lässigen Sommerlooks. Jetzt stellte sie ihr modisches Gespür erneut unter Beweis: Letizia trug einen schicken Jumpsuit – und diesen nicht zum ersten Mal!

Am 29. Juli begleitete Letizia ihren Mann nun zu einem Besuch des nationalen Viehmarktes und eines Fischerhafens in der spanischen Provinz Kantabrien. Auf diesen Schnappschüssen trägt die 47-Jährige scheinbar einen ihrer Lieblingslooks: Einen klassischen, luftigen Jumpsuit mit floralem Print und weit geschnittenen Hosenbeinen. Dazu kombiniert die zweifache Mutter sommerliche, blaue Sandalen mit einem Keilabsatz aus Bast. Ihre Haare trägt sie zu einem strengen Pferdeschwanz zusammengebunden.

Für diesen eleganten Overall hatte sich Letizia bereits im Jahr 2018 während einer Reise nach Azua in der Dominikanischen Republik entschieden. Damals hatte sie ihren Look ebenfalls mit Keilabsatz-Heels abgerundet – allerdings noch einen Touch sommerlicher in beige. Ihre brünetten Haare hatte sie damals allerdings locker auf ihre Schultern fallen lassen. Wie gefällt euch Letizias floraler Jumpsuit? Stimmt ab!

Anzeige

Getty Images Königin Letizia in Kantabrien im Juli 2020

Anzeige

Getty Images König Felipe und Königin Letizia in Kantabrien im Juli 2020

Anzeige

Getty Images Königin Letizia in Azua im Mai 2018



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de