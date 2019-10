Mit diesem Aufzug könnte Königin Letizia (47) dem Royal der Stunde glatt die Show gestohlen haben! Am Dienstag erreichten die Thronfolgerituale, die Japans neuer Regent Kaiser Naruhito (59) bereits seit Mai durchläuft, ihren Höhepunkt: In einer traditionellen Thronbesteigungszeremonie trat der Sohn des abgedankten Kaisers Akihito (85) sein neues Amt an – und zwar im Kreise vieler internationaler Royals. Unter den gekrönten Häuptern war auch Letizia von Spanien, die mit ihrem Auftritt sicherlich ebenfalls einige Augenpaare auf sich gezogen haben dürfte!

Gemeinsam mit ihrem Mann König Felipe VI. (51) besuchte die 47-Jährige die royale Veranstaltung in Tokio. Zu dem festlichen Anlass trug die ehemalige Journalistin ein bodenlanges Satinkleid, das bunter kaum hätte sein können: Der grüne Stoff war mit Unmengen von rosaroten Blumen bedruckt – ein hellgrüner Taillengürtel und eine gelbe Scherpe, die auch Teil der traditionellen Nationaltracht ist, rundeten Letizias Outfit ab. In Sachen Accessoires hielt sich die spanische Königin ebenfalls nicht zurück: Ihr lachsfarbenes Haarband war farblich auf ihre Clutch abgestimmt – eine prunkvolle Halskette und Diamantohrringe mit grünen Steinen verliehen dem Look zusätzlich das gewisse Etwas.

Zwar war Letizia nicht die einzige farbenfroh gekleidete Royal-Lady bei dem japanischen Fest, doch die anderen Damen hatten sich für wesentlich schlichtere Outfits entschieden. So trugen die niederländische Königin Maxima (48) sowie Prinzessin Mary (47) aus Dänemark Kleider in grau-blauen Farbtönen.

