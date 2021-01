Marco Cerullo (32) teilt gegen einen aktuellen Social-Media-Trend aus! Seit es auch in Deutschland endlich ein wenig geschneit hat, scheinen viele Influencer nur eine Mission zu haben: das perfekte Foto in einer winterlichen Kulisse zu schießen – gerne auch in knapper Unterwäsche – und dafür möglichst viele Likes zu bekommen. Diese Postings nahm sich der einstige Dschungelcamp-Kandidat nun zum Vorbild: Marco posiert nur in Unterwäsche und tooootal sexy in einer Schneelandschaft!

Auf seinem Instagram-Profil teilte der Ex von Christina Graß (32) am Donnerstag mehrere Schnappschüsse seines Fotoshootings: Mit superlaszivem Blick und in typischen Influencer-Posen steht der Kölner nur in Boxershorts vor einer verschwommenen Schneelandschaft. Zu den Bildern schrieb der 32-Jährige amüsiert: "Ganz schön kalt hier im Winter Wonderland!"

Dass es sich bei dem ach so sexy Shooting, das vor einem Greenscreen stattfand, nur um einen Seitenhieb gegen den derzeitigen Netz-Trend handelt, bemerkten viele von Marcos Followern schnell: "Sehr gut, alle aufs Korn genommen!", freute sich ein Fan. Wie findet ihr den Diss? Stimmt unten ab.

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, ehemalige Bachelorette 2019

Anzeige

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de