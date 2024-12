"Alles gegen die Wand gefahren": Marco Cerullos hartes Jahr

"Es war alles andere als ein schönes Jahr" – mit diesem Satz beenden wohl einige das Jahr 2024. So auch Marco Cerullo (36). Der einstige Bachelor in Paradise-Star teilte einen emotionalen Rückblick mit seinen Followern auf Instagram. Dabei ließ er kein Detail aus: Die Trennung von seiner Verlobten Christina Grass (36), der Verlust seines Traumhauses und kürzlich auch der Tod seiner Großmutter machten die vergangenen Monate für den Reality-TV-Star besonders schwer. "Es gab mehr Tiefen als Höhen", erklärte Marco offen und räumte ein, dass er das Gefühl habe, "alles gegen die Wand gefahren" zu haben.

Im Interview mit RTL verriet er, dass auch die Dreharbeiten zur neuen Staffel von Prominent getrennt eine Herausforderung waren. Vor allem die Arbeit mit seiner Ex Christina habe alte Gefühle hervorgeholt und den Abschied von ihrer gemeinsamen Zeit erschwert: "Man realisiert nach so einem Format, was man eigentlich hatte und aufgegeben hat." Die nach der Trennung notwendigen Veränderungen wie der Umzug aus dem frisch renovierten Traumhaus hätten ihn zusätzlich belastet. Trotzdem möchte Marco nach vorne blicken. Für das Jahr 2025 wünsche er sich nicht nur Reisen, sondern vor allem eins: "Ich will wieder glücklich sein."

Marco Cerullo wurde 2019 durch seine Teilnahme an "Bachelor in Paradise" landesweit bekannt, wo er Christina Grass kennenlernte und sich sogar mit ihr verlobte. Neben seinen TV-Auftritten arbeitete er auch als Model und war regelmäßig in verschiedenen Reality-Formaten zu sehen. Seinen Fans fällt vor allem seine offene und authentische Art auf, auch in schwierigen Zeiten. "Wir alle haben unsere Kämpfe", bemerkte Marco einmal. Trotz des harten Jahres scheint der Lebensmut des 36-Jährigen ungebrochen, und viele seiner Unterstützer hoffen, dass er das kommende Jahr nutzen kann, um neue Stärke zu finden.

RTL Christina Grass und Marco Cerullo bei "Prominent getrennt"

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo im Januar 2021

