Dieses Foto lässt wohl jeden GZSZ-Fan in Erinnerung schwelgen. Neun Jahre spielte Janina Uhse (31) die Rolle der Jasmin Flemming bei der beliebten Vorabendserie und gehörte damit zu den absoluten Lieblingen. 2017 verabschiedete sie sich jedoch vom Kollekiez, um sich neuen Herausforderungen zu stellen. Ihre Zeit bei GZSZ hat Janina jedoch nicht vergessen: Sie überraschte ihre Follower jetzt mit einem besonderen Throwback-Foto vom Set.

Auf Instagram wurde die 31-Jährige von einem User gebeten, ein Bild von ihrem letzten GZSZ-Drehtag zu posten. Lange suchen musste sie da wohl nicht und dann hatte Janina gleich zwei parat: Auf einer Aufnahme lächelt sie mit Iris Mareike Steen (29) und Eva Mona Rodekirchen (44) in die Kamera, zwei Ex-Kolleginnen mit denen die Beauty bis heute befreundet ist. Auf einer weiteren posiert Janina mit einem Strauß Blumen in der Hand und zwei Mitarbeitern der RTL-Produktion.

Nach ihrem Ausstieg hat die gebürtige Schleswig-Holsteinerin an mehreren Filmprojekten mitgewirkt, zuletzt war sie in "Es ist zu deinem Besten" zu sehen. Zudem ist Janina Kochbuchautorin – denn ihre große Leidenschaft neben der Schauspielerei ist das Kochen. "Was ich mir wünsche, ist, dass die Leute sich inspiriert fühlen, wenn sie meine Gerichte anschauen", erklärte sie in einem Promiflash-Interview.

Anzeige

Getty Images Janina Uhse im November 2019

Anzeige

Instagram / irismareikesteen Iris Mareike Steen und Janina Uhse in Italien, 2019

Anzeige

Instagram / janinauhse Janina Uhse, Dezember 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de