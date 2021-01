Michael Wendler (48) und seine Laura (20) sind offensichtlich noch genauso verliebt wie am ersten Tag! Vor wenigen Tagen sorgte der Schlagersänger mit seinem Vergleich der aktuellen Vorsichtsmaßnahmen und den damaligen Konzentrationslagern für ordentlich Aufsehen. Einige Fans sind sich jedenfalls sicher: Spätestens nach dieser geschmacklosen Aussage sollte Wendlers Gattin das Weite suchen und den Künstler verlassen. Davon ist Laura aber weit entfernt: Im Netz meldete sich die Beauty nun mit einem Update – und wirkt verliebter denn je!

In ihrer Instagram-Story teilte Laura nun eine Aufnahme mehrerer Blumen. "Dieser Moment, wenn mein Schatz mir Rosen schenkt", schwärmte die Influencerin zu dem kurzen Clip. Immerhin seien die dunkelroten Schnittblumen Lauras Favoriten. Von einem Liebes-Aus zwischen dem "Egal"-Interpreten und seiner Liebsten fehlt also jede Spur – im Gegenteil: Micha beweist mit dieser süßen Geste erneut, wie sehr ihm die 20-Jährige am Herzen liegt.

Dass Laura trotz aller Vorfälle in der Vergangenheit noch immer zu ihrem Mann hält, ist für zahlreiche Nutzer unerklärlich. "Laura ist jung, sehr jung, ich hoffe, sie schafft den Absprung und beendet ihre Schule. Fehler machen wir alle. Der Wendler allerdings ist einfach nur verantwortungslos", machte beispielsweise erst kürzlich ein User unter einem Promiflash-Beitrag seinem Ärger Luft.

