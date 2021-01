Na, wer steigt denn hier so entspannt aus dem Wagen? Für viele Fans dürfte es mittlerweile nicht mehr neu sein, dass ihre Promi-Lieblinge abseits des roten Teppichs auch gern mal recht leger unterwegs sind. Doch eine beliebte Hollywood-Schauspielerin schoss nun den Vogel in Sachen Lässigkeit ab. Und – schon erkannt? Es ist tatsächlich Jennifer Garner (48), die hier ihr neues Haus besichtigt!

Paparazzi erwischten die dreifache Mutter am Donnerstag vor dem Anwesen ihres neuen Hauses in Brentwood, Los Angeles. In einem dunkelblauen, weit geschnittenen Jogginganzug und grauen Turnschuhen schlenderte die Ex von Ben Affleck (48) zu ihrem neuen Grundstück in Brentwood. Zu ihrem lässigen Outfit kombinierte sie einen taupefarbenen Shopper aus Leder und trug eine stylishe, auffällige Brille.

Dass Fotografen die 48-Jährige in diversen Alltagssituationen und auch mal nicht top gestylt erwischen, macht der "30 über Nacht"-Darstellerin mittlerweile offensichtlich nichts mehr aus. In einem Interview hatte sie allerdings erst kürzlich verraten, dass ihre Kinder unter dem Umstand sehr wohl leiden. "Zehn Jahre lang standen mindestens sechs Autos und oft 20 [Fotografen] vor unserem Haus, der Schule und vor Kinderarzt-Praxen", hatte sie in der TV-Show Tell Me More mit Kelly Corrigan erzählt.

Anzeige

Getty Images Jennifer Garner, Schauspielerin

Anzeige

Backgrid / ActionPress Jennifer Garner, Schauspielerin

Anzeige

BG020/Bauergriffin.com / MEGA Jennifer Garner mit ihren Kindern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de