Zuhause auf Zeit: John Miller wohnt bei Jennifer Garner

John Miller und Jennifer Garner (53) wagen den nächsten Schritt in ihrer Beziehung: Laut einem Insider der Us Weekly lebt der Unternehmer inzwischen Teilzeit bei der Schauspielerin in Los Angeles. Bereits vor den verheerenden Waldbränden im Januar hatte John sein eigenes Haus verlassen – seither pendelt er zwischen seinem Büro in L.A. und Jennifers Zuhause. Dennoch sieht er sich nicht als Dauerbesucher: Um seiner Partnerin nicht zur Last zu fallen, hält er derzeit Ausschau nach einer eigenen Wohnung – noch unentschlossen, ob er mieten oder kaufen möchte.

Jennifer Garner und John Miller lernten sich kurz nach ihren jeweiligen Scheidungen kennen und sind seit 2018 ein Paar. Die Schauspielerin war zuvor zehn Jahre mit Ben Affleck (52) verheiratet, mit dem sie drei gemeinsame Kinder hat. Auch John brachte zwei Kinder aus seiner früheren Ehe mit der Musikerin Caroline Campbell mit in die Beziehung. Im vergangenen Jahr rückte ihre Beziehung verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit, als Ben Affleck nach seiner Trennung von Jennifer Lopez (55) mehrfach gemeinsam mit der Mutter seiner Kinder gesehen wurde. Die beiden betonen jedoch stets, dass sie ein freundschaftliches Verhältnis pflegen und sich weiterhin gemeinsam um ihre Kinder kümmern.

Das Paar gilt im engen Umfeld als harmonisch und bodenständig. Freunde berichten, es gebe keinerlei Anzeichen für Beziehungsprobleme – selbst der enge Kontakt der Schauspielerin zu ihrem Ex-Partner Ben Affleck sei für John kein Thema. Vielmehr respektiere er Jennifers Prioritäten in Bezug auf Familie und Kinder voll und ganz und unterstütze sie dabei. "Er wird nie eifersüchtig", verriet eine Quelle gegenüber Us Weekly. Jennifer verbringt ihre freie Zeit am liebsten mit ihren Kindern und hält ihre Beziehung zu John bewusst aus der Öffentlichkeit heraus. Bei den wenigen gemeinsamen Auftritten wirken die beiden entspannt und vertraut – öffentliche Liebesbekundungen oder Status-Updates sucht man bei ihnen jedoch vergeblich.

Getty Images Jennifer Garner, November 2024

Getty Images / Alberto E. Rodriguez, ZUMA Press / MEGA Collage: Jennifer Garner und John Miller

