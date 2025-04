"Sinnlos": Ben Afflecks Kinder kritisieren seine Filme

Ben Affleck (52) hat am Mittwoch in der Show "Jimmy Kimmel Live!" Einblicke in das Leben mit seinen drei Kindern Violet (19), Seraphina (16) und Samuel (13), die er mit seiner Ex-Frau Jennifer Garner (53) hat, gegeben. Dabei verriet der Schauspieler, dass seine Kinder ihm gegenüber bei seinen Filmen besonders kritisch seien. "Sie machen keinen Hehl aus ihrer Meinung", erklärte Ben. So hätten sie etwa seinen Film "Armageddon" als "sinnlos" bezeichnet, als er ihnen diesen während der Quarantänezeit hatte zeigen wollen. Sein Sohn Samuel stellte zudem die Logik des Films infrage, woraufhin Ben nur trocken erwidern konnte: "Dies ist kein logikbasierter Film."

Trotz der strengen Urteile seiner Kinder erzählte Ben auch, dass sie von seinem aktuellen Projekt positiv überrascht gewesen seien. "Sie mochten es", sagte er und fügte hinzu, dass sie zunächst misstrauisch gewirkt hätten, als ob es sich um einen Glückstreffer handele. In einem weiteren Interview erzählte der Schauspieler, dass er Wert darauf lege, seinen Kindern trotz seines Ruhmes und Wohlstands bodenständige Lebensrealitäten näherzubringen. Dies sei auch der Grund, warum sie ganz normale Teenager-Jobs übernehmen. So lernen sie, mit ihrem eigenen Geld umzugehen.

Ben und Jennifer Garner, die 2018 ihre Ehe nach 13 Jahren offiziell beendeten, legen großen Wert darauf, ihre Kinder gemeinsam zu erziehen. Der Schauspieler schwärmt immer wieder von seiner Ex-Frau und ihren Fähigkeiten als Mutter. In Interviews betont er, wie wichtig es ihm sei, seinen Kindern trotz seines Hollywood-Status Bodenständigkeit vorzuleben. Besonders Samuel sorgt dabei oft für Schlagzeilen, wie etwa im März, als ein Video viral ging, in dem Ben seinem Sohn humorvoll erklärte, dass dieser sich allein durch Rasenmähen keine Sneakers im Wert von 6.000 Dollar (umgerechnet 5.256 Euro) leisten könne.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck, Februar 2013

Anzeige Anzeige

BG/MEGA Ben Affleck und seine Tochter im Dezember 2019

Anzeige Anzeige