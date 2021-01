Musiker Michael Wendler (48) wurde nun doch aus der kürzlich gestarteten 18. Staffel Deutschland sucht den Superstar rausgeschnitten. Nach diesem Schritt scheint seine Karriere nach wiederholten und untragbar fragwürdigen Aussagen zur aktuellen Lage endgültig vor dem Ende zu stehen. Gibt es noch einen Ausweg für den "Sie liebt den DJ"-Star? Mit einem Ratschlag an seinen alten Weggefährten meldete sich jetzt Big Brother-Idol Jürgen Milski (57) zu Wort.

Im Livestream mit Ex-Bachelor Oliver Sanne (34) äußerte Jürgen sich auf Instagram unter anderem zu seinem Verhältnis zum Wendler: Er kenne ihn seit 15 Jahren und die beiden seien sich immer mal wieder über den Weg gelaufen. "Der ist wirklich ein dummer Mensch. Das ist wirklich ganz übel. Ich glaube, er kann die Tragweite gar nicht realisieren", meinte Jürgen. Und der 57-Jährige hatte auch eine Theorie, wie es jetzt weitergehen könnte: "In drei vier Monaten wird er merken, dass er kein Geld mehr hat und nichts mehr reinkommt, weil er keine Auftritte mehr hat und bei RTL rausgeflogen ist und keine Werbeverträge mehr da sind."

Für den Zweitplatzierten und Zlakto-Bruder der ersten deutschen "Big Brother"-Staffel gibt es nur einen Ausweg für den in Ungnade gefallenen "Egal"-Sänger: "Das Einzige, was ihm übrig bleibt, ist zu sagen, dass er psychisch am Ende war und sich jetzt in Therapie begibt und sich bei allen entschuldigt." Dann bestehe auch die Möglichkeit auf eine Wendler-Rückkehr: "Die Deutschen finden es noch geiler, wenn jemand nach unten fällt."

Thomas Burg / ActionPress Michael Wendler bei den DSDS-Dreharbeiten 2021

Instagram / juergen.milski Jürgen Milski, Moderator

Guido Ohlenbostel / ActionPress Zlatko Trpkovski und Jürgen Milski, Anfang der 2000er

