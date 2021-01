Hier hat Khloé Kardashian (36) aber ordentlich für Verwirrung gesorgt! Es ist kein Geheimnis, dass die Mitglieder des Kardashian-Jenner-Clans in den Augen ihrer Fans einfach unglaublich gut aussehen. Jetzt kam es allerdings zu einer Verwechslung: Khloé postete auf Social Media ein Selfie, auf dem ihre Anhänger sie wohl nicht direkt erkannten – viele hielten sie für ihre Model-Schwester Kendall Jenner (25). Darauf reagierte die 36-Jährige nun im Netz.

Auf Instagram hatte der Reality-TV-Star ein Selfie von seiner Sportsession gepostet und dazu geschrieben: "Wenn das alles hoffentlich im Sommer vorbei ist, bin ich bereit". Viele Fans verwechselten den US-Star auf dem Foto allerdings zunächst mit Kendall: Die Pose und die langen braunen Haare erinnerten die Follower wohl stark an die Instagram-Fotos des Models. Daraufhin reagierte Khloé scherzhaft mit den Worten: "In meinen Träumen sehe ich vielleicht so aus. Hört auf damit."

Dass Khloé das Sport-Selfie überhaupt gepostet hatte, war für viele Fans eine Überraschung – schließlich hatte die Beauty erst wenige Tage zuvor eine Netz-Pause angekündigt. Sie wollte sich mehr auf ihre Tochter True Thompson (2) konzentrieren. Lange hat es die Influencerin aber anscheinend nicht ohne ihre Fans ausgehalten.

Khloé Kardashian im November 2020

Kendall Jenner bei der Oscar-Afterparty in Beverly Hills im März 2018

Reality-TV-Star Khloé Kardashian

