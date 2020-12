Das hat sie sich aber schnell anders überlegt! Khloé Kardashian (36) kündigte vor Kurzem eine Online-Pause an. Um sich besser auf ihre Tochter True Thompson (2) konzentrieren zu können, beschloss sie, sich vorerst nicht mehr auf Social Media zu melden. Ob sie der plötzliche Web-Entzug schnell gelangweilt hat? Nach nur einem Tag war Khloé nämlich wieder zurück und überraschte ihre Fans mit einem süßen Post!

Auf Instagram teilte die Keeping Up With the Kardashians-Beauty nur knappe 24 Stunden nach Beginn ihrer Auszeit einen Schnappschuss ihrer Kleinen. Auf dem Pic ist zu sehen, wie die Zweijährige – lässig mit Sonnenbrille und Strickpullover bekleidet – an einem Softdrink nippt. Dabei blickt die Kleine skeptisch zur Seite. "Wenn dir jemand ein bisschen zu nahe kommt", betitelte die 36-Jährige den Gesichtsausdruck ihrer Tochter und spielte damit auf die aktuell empfohlenen Gesundheitsmaßnahmen an: Sie fügte dem Spruch nämlich die Hashtags #SozialeDistanz und #TragEineMaske hinzu.

Doch Khloé ist nicht die einzige Promi-Dame, die vorzeitig aus ihrer Social-Media-Pause zurückkommt. Inmitten des Dramas um ihre wirkliche Herkunft hatte auch Fitnessfreak Hilaria Baldwin (36) beschlossen, sich zurückzuziehen. Aber auch sie kippte das Vorhaben wenige Stunden später wieder und postete ein Instagram-Bild, auf dem sie ihren Sohn Eduardo stillt.

Instagram / khloekardashian True Thompson, Tochter von Khloé Kardashian

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Unternehmerin

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin und ihr Sohn im Kreißsaal

