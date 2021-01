Wen wollen die Zuschauer gewinnen sehen – und wen scheitern? Am 15. Januar ist es so weit: Die Dschungelshow, das Ersatzprogramm für das alljährliche Dschungelcamp, geht an den Start. Zwölf Promis, darunter Ex-Bachelor Oliver Sanne (34) und die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Zoe Saip, kämpfen um den Sieg und das goldene Ticket für das Dschungelcamp im Jahr 2022. Doch für wen werden die Fans wohl anrufen? Schon jetzt haben zumindest die Promiflash-Leser klare Favoriten!

Das zeigt eine Promiflash-Umfrage nach dem Liebling der Dschungel-Fans. So stimmten von 4.877 Umfrageteilnehmern insgesamt (Stand: 8. Januar, 8 Uhr) ganze 24 Prozent (1.187 Votes), also ein Viertel, für Filip Pavlovic (26) – offensichtlich wollen die Leser den Ex-Bachelorette-Boy unbedingt auch im Dschungelcamp 2022 sehen! Auf wen sie sich ebenfalls schon freuen? Mike Heiter (28)! Der Sommerhaus-Sieger von 2019 landete mit 23 Prozent (1.139 Votes) der Stimmen ganz knapp hinter Filip auf dem zweiten Platz. Platz drei belegt Ex-Prince Charming-Sieger Lars Tönsfeuerborn (30) mit immerhin zehn Prozent (485 Votes) der Stimmen.

Und wer befindet sich auf den hinteren Rängen – und konnte offenbar noch nicht so viele Dschungel-Fans für sich gewinnen? Platz zehn belegt Ex-GNTM-Girl Zoe mit gerade einmal vier Prozent (176 Votes). Auf Platz elf liegt Nacktschnecke Djamila Rowe (53) mit einem Prozent (62 Votes) und auf Platz zwölf das Siebziger-Jahre-Playmate Bea Fiedler (63) mit null Prozent (29 Votes).

Anzeige

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic im Januar 2021

Anzeige

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / zoesalome Zoe Saip, Ex-GNTM-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de