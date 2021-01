Sein Mut wurde nicht belohnt! Eigentlich startete bei Janos Piger am Montag beim Wer wird Millionär? – Das große Zocker-Special alles ideal. Er konnte als einziger die Auswahlfrage richtig beantworten und schaffte es damit auf den heißen Stuhl zu Günther Jauch (64). In der Sonderausgabe der Quiz-Show hatten risikobereite Kandidaten sogar die Chance, zwei Millionen Euro mit nach Hause zu nehmen. Auf dem Ratestuhl bewies der Kölner Mut und kämpfte sich souverän bis zur 750.000-Euro-Frage vor. Doch am Ende verzockte sich der Sympathieträger und rasselte auf die Sicherheitsstufe zurück.

Nachdem Janos durch den 50:50-Joker zwei Antworten ausschließen konnte, war er sich sicher, welche Antwort die richtige ist. Damit lag er jedoch leider falsch und ging am Ende mit nur 1.000 Euro aus der Sendung. Und das, obwohl Janos noch den Telefon-Joker und den Zusatz-Joker hätte nutzen können. Die Enttäuschung war ihm ins Gesicht geschrieben, schließlich hatte er sich bis dato super geschlagen. Doch er überzeugte offenbar nicht nur mit starken Nerven und richtigen Antworten, sondern sammelte auch jede Menge Sympathiepunkte.

Auf Twitter litten nämlich viele User mit dem Kandidaten mit und schrieben unter anderem: "Für den Kandidaten tut es mir nun wirklich leid. Pech gehabt", "Das ist schade für ihn. Aber solche Kandidaten müssten öfter bei 'Wer wird Millionär' sein" oder "Wirklich bitter! Großen Respekt vor dem Mut!" Für einige Zuschauer wird er zumindest als "Millionär der Herzen" in Erinnerung bleiben.

TVNOW / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

TVNOW / Stefan Gregorowius Günther Jauch mit Janos Pigerl bei "Wer wird Millionär? Das große Zocker-Special"

TVNOW / Frank Hempel Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

