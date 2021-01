Stock und Hut standen ihm wohl nicht so gut! Caroline Robens und ihr Andreas erneuerten im Dezember 2020 ihr Eheversprechen. Zum zehnten Hochzeitstag entschieden sie sich, erneut vor den Altar zu treten und ihre Liebe zu feiern. Wie das Brautpaar an ihrem wohl schönsten Tag des Lebens aussah, präsentierten die beiden bereits im Netz: Die Braut bezauberte in einem hautengen, transparenten Kleid. Ihr Andreas erschien sogar mit einem Zylinder und Gehstock – sein Look kam bei Caro aber nicht so gut an!

Bei "Goodbye Deutschland" bekam man den Moment zu sehen, an dem die Muskelfrau ihren Mann zum ersten Mal an dem Tag ihrer Hochzeit erblickte. Sie reagierte wohl etwas anders als die meisten Zuschauer erwartet hätten: "Er hat einen Zylinder auf und er hat einen Stock. Das ist nicht sein Ernst", platzte es aus Caro heraus. "Warum machst du das? Du ärgerst mich damit!" Jedoch konnte sie ein paar Minuten später darüber lachen und gestand, dass sein Look zwar gewöhnungsbedürftig sei, dennoch trotzdem gut aussieht.

Als hätte es Caro vorab geahnt, äußerte sie vor der Trauung einen Wunsch bezüglich Andreas' Outfits: "Ich habe die Erwartung, dass er keine kurze Hose trägt, keinen Zylinder und keinen Stock." Der Bodybuilder habe gehofft, dass seine Liebste wiederum seine Wahl der Accessoires mit Humor nimmt.

Anzeige

Marymar Photography Caro Robens und Andreas Robens

Anzeige

Instagram / caroline_andreas_robens Andreas und Caro Robens

Anzeige

Marymar Photography Andreas und Caro Robens

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de