Die ersten Bilder sind da! Andreas und Caro Robens sind bereits seit zehn Jahren verheiratet, jedoch wünschte sich die Blondine schon lange eine Erneuerung des Ehegelübdes. Nun war es gestern endlich so weit – die Reality-TV-Stars gaben sich zum zweiten Mal das Jawort. Für diesen besonderen Anlass putzten die beiden Bodybuilder sich mächtig heraus – Andreas und Caro sahen einfach unglaublich aus!

Promiflash liegen die ersten Bilder der Hochzeit vor: Das Paar fuhr outfitmäßig schwere Geschütze auf – glamourös gaben sie sich das Jawort. Caro erneuerte den Bund fürs Leben in einem gewagten roten mit Pailletten verzierten Kleid. Die Muskelfrau ließ tief blicken – für ihren großen Tag setzte sie auf rückenfrei und einen tiefen Ausschnitt, welcher ihr Dekolleté wunderbar in Szene setzte. Ihre blonde Haarpracht fiel in sanften Locken auf ihre Schultern. Andreas überzeugte hingegen – ganz der Gentleman – im eleganten Frack mit einem schicken Zylinderhut und einer farblich an Caros Kleid angepassten Krawatte.

Offenbar scheint die zweite Hochzeit genauso verlaufen zu sein, wie die Eheleute es sich vorgestellt hatten: "Es war so ein toller und unvergesslicher Tag gestern. Trotz der ganzen Komplikationen sind wir so froh, dass wir es durchgezogen haben", schrieb das Duo jetzt auf Instagram.

Marymar Photography Andreas und Caro Robens, Dezember 2020 auf Mallorca

Marymar Photography Caro und Andreas Robens, TV-Bekanntheiten

Marymar Photography Andreas und Caro Robens

