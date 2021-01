Das war's dann wohl endgültig! Kim Kardashian (40) und ihre Familie wurden durch ihre Show Keeping up with the Kardashians bekannt. 14 Jahre lang gaben sie ihren Fans dadurch viele intime Einblicke in ihr Privatleben – das ist jetzt aber vorbei. Im September wurde verkündet, dass nach der 20. Staffel Schluss sein wird. Nun stand der letzte Drehtag an und Kim teilte einige Eindrücke des emotionalen Tages im Netz.

In seiner Instagram-Story teilte der US-Star Einblicke der letzten Momente der Erfolgsserie. Kim zeigte ihren Fans, wie ihr und den anderen Familienmitgliedern ein letztes Mal die Mikrofone angelegt wurden. Dabei bat sie ihre Ton-Techniker darum, nicht zu weinen. Die 40-Jährige präsentierte zudem den aufwendig gedeckten Tisch für das abschließende Mittagessen: Statt Platzkarten gab es hierbei Mini-Ausgaben der Darsteller, um ihnen einen Platz zuzuweisen.

Die Fans werden allerdings mit einer neuen Show vertröstet! Vor Kurzem berichtete Variety, dass Kim, Kris (65), Kourtney (41), Khloé (36), Kendall (25) und Kylie (23) ein neues Format für die Streamingplattform Hulu drehen: Worum es dabei inhaltlich genau gehen wird, ist allerdings noch nicht bekannt.

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian im Februar 2020 in Beverly Hills

Anzeige

Instagram / kimkardashian Khloé Kardashian, Kendall Jenner, Kourtney und Kim Kardashian und Kylie Jenner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de