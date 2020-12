Serien-Comeback für die Kardashians? Im September gab Kris Jenner (65) das Aus ihrer Realityshow bekannt. Keeping up with the Kardashians unterhielt 14 Jahre lang viele Zuschauer mit privaten Einblicken in das Leben der Patchworkfamilie. Einer der Gründe für das Ende der Dreharbeiten soll eine benötigte Pause nach 20 Staffeln sein, verriet Kim Kardashian (40) in einem Interview. Umso überraschender ist diese Neuigkeit: Der Kardashian-Jenner-Clan soll nun wieder für einen Streamingdienst drehen!

Wie Variety jetzt preisgab, werde es Ende 2021 ein Format mit Kris, Kim, Kourtney (41), Khloé (36), Kendall (25) und Kylie (23) exklusiv auf der Streamingplattform Hulu geben, womit deren Zusammenarbeit mit Disney bestätigt wurde. Was genau inhaltlich gezeigt werden soll, wurde bisher noch nicht publik gemacht. Da viele Fans das Drama zwischen den verschiedenen Charakteren bei KUWTK gespannt mitverfolgten, freuen sich diese bestimmt über die Verkündung.

Drama und Tränen gab es wohl auch, als dieses Jahr das Ende der Produktion bekannt gegeben wurde. Dabei habe Khloé die Entscheidung über den Rücktritt am meisten getroffen, wie Kris in einem Interview erzählte. Sie selbst betonte dann, dass die Familie das Projekt in Zukunft nicht mehr toppen könne. Meint ihr, das neue Format wird genauso erfolgreich sein wie KUWTK? Stimmt unten ab!

Getty Images Kris Jenner mit ihren Töchtern Kendall, Kylie und Kim Kardashian

Instagram / kimkardashian Kendall, Khloé, Penelope, Mason, Kim, Kourtney, Kris und Corey

Getty Images Khloé Kardashian und Kris Jenner im November 2014 in Los Angeles

