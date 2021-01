Wer Wendler-Merchandise kaufen will, muss wohl auf Second Hand zurückgreifen – neue Ware wird es künftig erst mal nicht geben! Für Michael Wendler (48) sieht es aktuell ziemlich düster aus: Im Zuge übler Aussagen und geschmackloser Vergleiche springen dem Schlagerstar die Werbepartner ab. Seine eigenen Werbeartikel konnte er allerdings nach wie vor an den Fan bringen – bis jetzt! Die Betreiber des Onlineshops haben den Verkauf der Wendler-Produkte eingestellt.

Dabei hatte der "Egal"-Interpret erst kürzlich seine neue Kollektion via Social Media beworben – auf der er jetzt vermutlich sitzen bleiben wird. Schließlich ist der Wendler-Shop dicht! Beim Aufrufen der entsprechenden Seite werden weder T-Shirts, Tassen noch sonstige Artikel angezeigt. In einer Erklärung heißt es: "Wir verurteilen jegliche Form von Antisemitismus, Rassismus sowie Diskriminierung auf das Schärfste und wollen keine Plattform hierfür stellen." Mit dem Vertriebsstop möchten sich die Verantwortlichen des Unternehmens Merchroadie, die den "DerWendlerShop" betreuen, von Michael und seinen Ansichten klar und deutlich distanzieren.

Seit rund zwei Jahren arbeitet Merchroadie mit dem Wahlamerikaner zusammen. Auf Bild-Nachfrage erklärt Mitarbeiter Daniel Timmermann: "Mit dem, was er jetzt macht, können wir uns aber nicht mehr identifizieren, deshalb haben wir die Zusammenarbeit eingestellt und die Homepage offline gestellt." Eigentlich hätten sie diese Schritte schon eher einleiten wollen, aber es habe erst noch geprüft werden müssen, "was rechtlich möglich ist".

TVNOW Michael Wendler im Tonstudio, "Laura und der Wendler – Jetzt wird geheiratet!" Folge 2

Instagram / wendler.michael Michael Wendler, Schlagerstar

Thomas Burg Michael Wendler bei DSDS

