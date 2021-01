Bauer sucht Frau-Traumpaar Patrick und Antonia leben in einer Fernbeziehung. Während er seinen Hof am Bodensee bewirtschaftet, lebt sie weiterhin in Hannover – und hat dort eigentlich gar nicht viel zu tun: Aufgrund der aktuellen Lage kann sie ihrem Beruf als Friseurin gar nicht nachgehen, hat also mehr Zeit, als ihr lieb ist. Dass sie und Patrick trotzdem getrennt sind, hat einen ganz handfesten Grund: Prüfungsstress.

In einem Q&A auf Instagram klagte die Hannoveranerin, wie viel Zeit und wie wenig Alltagsstruktur sie momentan habe. Daraufhin wurde sie gefragt, weshalb sie nicht zu ihrem Patrick ziehe, den sie so sehr vermisse. Der Grund für die räumliche Trennung ist schlicht: "Weil er gerade Klausurenphase hat und er sagt, dass ich ihn sonst nur ablenken würde." Sie brauche eben viel Aufmerksamkeit, räumte sie weiter ein, und die könnte er ihr im Moment ohnehin nicht geben, wenn sie bei ihm wäre.

Ihr Herzensbauer Patrick hatte kurz vor Beginn der Dreharbeiten zu "Bauer sucht Frau" seinen Bachelor in Wirtschaftsingenieurwesen abgeschlossen. Zurzeit studiert der "Ackerdemiker", wie er sich selbst scherzhaft nennt, einen anschließenden Master an der HTWG Konstanz. Dank der Fernbeziehung kann er sich also in aller Ruhe auf seine Klausuren vorbereiten.

Fotograf Jonas Haid Antonia und Patrick, "Bauer sucht Frau"-Stars 2020

Instagram / diedundi Antonia im August 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius Patrick, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2020

