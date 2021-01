Gibt Silvia Wollny (55) mit einem aktuellen Beitrag im Netz ihre Trennung von Harald Elsenbast (60) bekannt? Nachdem die Ehe mit Dieter Wollny (61) in die Brüche ging, lernte die vielfache TV-Mutter ihren Harald kennen. Inzwischen gehen die beiden seit einigen Jahren Seite an Seite durchs Leben, machen gemeinsam Höhen und Tiefen durch – doch ist ihre Liebe etwa nicht für die Ewigkeit bestimmt? Silvias kryptischer Post wirft Fragen auf…

Auf Facebook schreibt die einstige Promi Big Brother-Gewinnerin: "Acht Jahre warst du an meiner Seite, aber jetzt ist es an der Zeit, dass wir getrennte Wege gehen. Die Fehler der letzten Zeit kann ich leider nicht mehr tolerieren." Sie wünsche besagter Person viel Glück auf deren weiteren Weg und bedankt sich bei ihr "für die schöne Zeit". An wen diese emotionalen Zeilen gerichtet sind, verrät Silvia nicht. Kein Wunder, dass unter dem Posting wild spekuliert wird. Für den Großteil ihrer Follower eine klare Kiste: Silvia muss sich von Harald getrennt haben!

Einige Wollny-Ultras werfen jedoch ein, dass sich die zwei noch keine acht Jahre kennen würden, sie seien erst seit 2014 ein Paar. Einige User meinen daher, die 55-Jährige spricht gar nicht von einem Menschen, sondern von ihren gesammelten Fan-Artikeln von Prinzessin Diana (✝36), die Silvia schon immer verehrt. Ein Indiz, das für diese These spricht: Auf dem geteilten Foto steht die Reality-Darstellerin vor Westminster Abbey – der Londoner Kirche, in der sich Lady Di und Prinz Charles (72) 1981 das Jawort gaben.

Anzeige

Facebook / Silvia Wollny Silvia Wollny vor Westminster Abbey

Anzeige

Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie, RTL II Silvia Wollny und Harald Elsenbast bei "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie"

Anzeige

Instagram / wollnysilvia Harald Elsenbast mit Silvia Wollny

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de