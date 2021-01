Popstar Christina Aguilera (40) liegt ihren Fans seit Beginn ihrer Karriere nicht nur in den Ohren. Auch die Augen haben meistens etwas zu tun, wenn Xtina auftaucht. So auch bei ihrem Gruß mit guten Wünschen für das Jahr 2021, den sie ihren Fans kürzlich zukommen ließ. Und auch wenn die "Dirrty"-Zeiten lange zurückliegen: Das neue Jahr läutet die blonde Stilikone sexy ein!

Auf Instagram postete Christina kürzlich ihr erstes Selfie des neuen Jahres. Perfekt gestylt mit tadellosem Make-up und streng zu einem langen Zopf gebundenem Haar zeigt sie sich in einem hautengen, knallblauen Latex-Outfit. "Ich bin hoffnungsvoll, positiv, inspiriert und voll aufgeladen für das vor uns liegende Jahr", schrieb sie zu dem Bild. 2021 solle bitte sanft zu uns sein, fügte sie noch hinzu.

Xtina, die auf dem Bild eher sexy als sanft wirkt, hatte Ende des vergangenen Jahres noch etwas Besonderes zu feiern: Die fünffache Grammy-Preisträgerin ist im Dezember 40 Jahre alt geworden. Daher ist es für sie also nicht nur der Start in ein neues Jahr, sondern auch in ein neues Lebensjahrzehnt, den die New Yorkerin nun voller Energie angeht.

Christina Aguilera im Dezember 2019

Christina Aguilera, bei einem Konzert in London, 2019

Christina Aguilera im Dezember 2019

