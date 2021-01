Sie hat wohl auf den ganzen Trubel keine Lust! Seit Wochen haben Fans auf die große Ersatzshow vom Dschungelcamp gewartet und nun ist es endlich so weit. Neben den zwölf wagemutigen Stars erwarten die Moderatoren Sonja Zietlow (52) und Daniel Hartwich (42) auch etliche Busch-Alumnis, doch ein ehemaliger Camp-Promi hat nicht so bock: Elena Miras (28) gab jetzt im Netz bekannt, dass sie nicht Teil der Show sein wird!

In einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Fan wissen, ob die 28-Jährige zu Gast in der Dschungelshow sein wird. Darauf hatte die Mutter der kleinen Aylen eine ganz klare Antwort. "Nein, ich habe abgesagt", schrieb sie in ihrer Story. Hat die Ex von Mike Heiter (28) etwa keine Lust, in derselben Sendung wie ihr Verflossener zu sein? Womöglich. Jedoch erklärte die Beauty ihren Fans nicht, warum sie der Ersatzshow abgesagt hat.

Für Mike sicherlich nicht weiter schlimm – immerhin ist er mit seiner neuen, alten Freundin Laura Morante (30) superhappy. Vor allem über ihre Unterstützung kann sich der 28-Jährige freuen. Erst vor wenigen Stunden widmete sie ihm aufbauende Worte. "Ganz viel Glück, mein Schatz! Du fehlst mir", lauteten Lauras Worte.

Instagram / mikeheiter13 Elena Miras, Aylen und Mike Heiter

Instagram / elena_miras Elena Miras, Dschungelcamp-Kandidatin 2020

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter und Laura Morante 2020

