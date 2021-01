Verdaut Pietro Lombardi (28) in seiner Single etwa die jüngsten Ereignisse? Der Sänger hat Donnerstagnacht endlich wieder für musikalischen Nachschub gesorgt: Sein neuer Song "Warum" begeistert schon nach kurzer Zeit seine Follower – und auch die Promi-Welt. Der Musiker gibt zu, in dieses Lied viel Herzblut und Emotionen gesteckt zu haben. Verarbeitet er damit vielleicht auch die gescheiterte Beziehung zu Laura Maria Rypa?

Viele Instagram-User sind sich dessen zumindest ziemlich sicher! "Wow, das Lied ist der Hammer. Text passt zu Laura", kommentiert jemand auf Pietros Account. "Wenn das mal nicht an Laura gerichtet ist", ist auch ein weiterer Abonnent überzeugt. Schaut man sich die Lyrics genauer an, lassen sich tatsächlich ein paar Parallelen zu ihrer einstigen Liaison ziehen: "Diese Zeit ging zu schnell rum" und "Baby, sag mir, warum komm' ich nicht von dir los?" heißt es unter anderem in dem Songtext.

Tatsächlich war zwischen Pietro und Laura schon wenige Monate nach ihrem Paar-Outing alles wieder vorbei. Auch die Zeile "Warum komm' ich nicht von dir los?" lässt sich gut auf das Ex-Pärchen münzen. Schließlich scheint das Feuer zwischen den beiden noch nicht vollständig erloschen zu sein. Beide gaben erst kürzlich zu, noch Gefühle für den anderen zu hegen – und vor ein paar Tagen kam es sogar zu einem Treffen!

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi im Oktober 2020

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria, Influencerin

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seiner Ex-Freundin Laura, Oktober 2020

Denkt ihr auch, dass Pietro über Laura singt? 505 Stimmen 470 Ja, das ist doch eindeutig! 35 Nee, das ist Quatsch.



