Vor rund einem Jahr hatte Farina Yari – im Netz besser bekannt als Novalanalove – ihre Fans mit einer süßen Nachricht überrascht: Der kleine Welpe Oreo war bei der Influencerin eingezogen. Inzwischen sind die hübsche Brünette und die Fellnase ein unzertrennliches Team. Doch jetzt machte sie eine beunruhigende Neuigkeit aus dem Leben ihres Tieres publik: Novalanaloves Hund Oreo wurde von zwei anderen Hunden attackiert!

"Ich musste heute tatsächlich erst mal einen Schock verarbeiten, der saß mir so tief in den Knochen", meldete sich Farina in ihrer Instagram-Story zu Wort und berichtete von dem Vorfall: "Und zwar: Ich war heute mit Oreo ganz normal Gassi – wie immer." Auf der Wiese sei der Bloggerin dann eine Frau mit zwei großen Hunden entgegengekommen – und die hätten ihren Oreo angegriffen. "Die haben den so richtig in die Seiten gebissen und geschüttelt", rief sie sich das schreckliche Ereignis in Erinnerung.

Kein Wunder, dass dieser Vorfall Farina ordentlich mitnimmt – sie schilderte ihre Gefühlslage in diesem Moment: "Ich habe hysterisch geschrien und geweint, es war so schlimm." Laut einem Tierarzt habe Oreo aber "nur" zwei kleinere Bisswunden davongetragen, die von selbst ausheilen würden. Trotzdem könne die Beauty fortan nicht mehr so beruhigt Gassi gehen.

Instagram / novalanalove Novalanalove, Influencerin

Instagram / novalanalove Farina Opoku alias Novalanalove mit ihrem Hund Oreo, Januar 2021

Instagram / novalanalove Farina Yari im Dezember 2020

