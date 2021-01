Denise Kappès (30) gibt einen süßen Einblick in ihre Beziehungsanfänge mit Henning Merten! Nachdem sie zunächst behauptet hatten, nur Freunde und Mitbewohner zu sein, machten das ehemalige Bachelor-Girl und der Ex von Anne Wünsche (29) ihre Beziehung im Juni 2019 schließlich öffentlich. Seitdem sind die beiden einfach unzertrennlich – sogar das gefürchtete Sommerhaus hat das Paar vergangenes Jahr gut überstanden. Inzwischen sind die Turteltauben auch schon verlobt. Jetzt nahm Denise ihre Fans mit auf eine kleine Zeitreise und postete ihr allererstes gemeinsames Foto mit Henning!

Via Instagram forderte die Beauty ihre Community nun auf, sie nach bestimmten Bildern zu fragen. Ein Nutzer wollte dabei ihren ersten Schnappschuss mit Henning sehen. Gesagt, getan postete die Influencerin ein Selfie mit ihrem Verlobten: Denise und Henning sitzen hier im Auto, tragen Sonnenbrillen und halten ihre Kussmünder in die Kamera. Ob sie hier auch schon zusammen oder noch "nur Freunde" waren, ist unklar. So oder so stammt die Aufnahme vermutlich aus 2019.

Eingefleischte Fans der beiden werden sich sicher noch erinnern: Ihre Liebe machten Denise und Henning damals mit diesem verkuschelten Selfie auf Instagram öffentlich. Ganz klar: Dieses Bild sieht schon viel mehr nach Verliebten aus...

Instagram / henning.merten Henning Merten und Denise Kappès

Instagram / henning.merten Denise Kappès und Henning Merten bei ihrer Verlobungsfeier

Instagram / denise_temlitz_official Henning Merten und Denise Kappès, TV-Bekanntheiten

Denkt ihr, Denise und Henning waren schon zusammen, als sie ihr erstes gemeinsames Foto aufgenommen haben? Es sieht irgendwie nicht danach aus! Ja, da bin ich ziemlich sicher! Abstimmen Ergebnis anzeigen



