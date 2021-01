Fällt das Konzept der Dschungelshow etwa bei den Zuschauern durch? Gestern sind die ersten drei Kandidaten in das winzige Tiny House gezogen – doch Zoe Saip, Mike Heiter (28) und Frank Fussbroich (52) bekommen die Fans nur wenig zu Gesicht. Der Grund: Die Moderatoren Sonja Zietlow (52) und Daniel Hartwich (42) haben sich Stars aus vergangenen Staffeln eingeladen – und mit denen verquatschen sich die beiden schon mal etwas. Die Fans machten ihrem Ärger über die Dschungel-Rückblicke jetzt im Netz Luft!

In der aktuellen Folge der Dschungelshow waren die einstige Dschungelkönigin Désirée Nick (64) sowie Dolly Buster (51) und Willi Herren (45) zu Gast im TV-Studio. Die drei Reality-TV-Urgesteine berichteten ausgiebig von ihren damaligen Erfahrungen im Dschungel, was dazu führte, dass die Zuschauer die aktuellen Geschehnisse im Tiny House vermissten. "Die hätten das Dschungel-Talkshow nennen sollen", "Weniger Talk/Rückblick und mehr Tiny House wäre nicht schlecht" oder "Hallo? Zurück ins Tiny House bitte?", echauffierten sich ein paar Fans auf Twitter.

Zwar schaltete RTL nach der langen Talk-Sequenz mit Désirée, Dolly und Willi dann letztendlich wieder zu Zoe, Mike und Frank in die winzige Hütte – jedoch hatte der darauffolgende Tiny-House-Clip nur wenig Inhalt: In dem Ausschnitt vertrieben sich die drei Dschungelshow-Abenteurer lediglich ihre Langeweile in ihrer spärlichen Unterkunft.

Alle Episoden von "Deutschland sucht den Superstar" bei TVNOW.

Anzeige

Instagram / nickdesiree Désirée Nick, Reality-TV-Star

Anzeige

Getty Images Dolly Buster in Düsseldorf

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Frank Fussbroich, Mike Heiter und Zoe Saip im Tiny House der Dschungelshow

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de