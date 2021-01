Danni Büchner (42) nimmt ihren Ennesto Monté (45) in Schutz! Die Goodbye Deutschland-Bekanntheit will dieses Jahr mehr Sport treiben und ihrem Körper etwas Gutes tun. Kürzlich verriet die Fünffach-Mama dann sogar, über eine Fettabsaugung nachgedacht zu haben. Zahlreiche Medien griffen das Thema auf und berichteten darüber, dass die 42-Jährige einen Beauty-Eingriff in Betracht zieht. Doch offenbar haben Dannis Fans daraufhin etwas in den falschen Hals bekommen.

In ihrer Instagram-Story stellte die Brünette klar: "Leute, ich habe das gesagt, dass ich das machen will." Offenbar bekam Dannis neuer Freund Ennesto böse Nachrichten von einigen Followern zugeschickt. Um ihrer Community zu beweisen, dass ihr Liebster aber gar nichts mit den Überlegungen zu tun hat, fragte die Ex-Dschungelcamperin ihn vor laufender Kamera: "Dich stört gar nichts, oder?" "Nein, gar nichts. Solange wir zusammen sind, wird das nicht passieren", stimmte er zu. Weil der 45-Jährige nichts dafür könne, bat die Reality-TV-Darstellerin ihre Fans, die Unterstellungen ihm gegenüber sein zu lassen.

Die beiden sind zurzeit auf einer Wellenlänge: Erst kürzlich stieg die Witwe von Kult-Auswanderer Jens Büchner (✝49) in den Flieger nach Düsseldorf, um ihren Schatz zu besuchen. Wie sehr sie sich über das Wiedersehen nach drei Wochen freute, teilte sie prompt im Netz mit.

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, Faneteria-Besitzerin

ActionPress Ennesto Monté im Oktober 2019

TVNOW / 99pro media Ennesto Monté und Danni Büchner bei "Goodbye Deutschland"

