Claudia Obert (59) läuft in ihrer Datingshow mal wieder zu erotischen Hochtouren auf. In Folge zwei von Claudias House of Love fummelte und knutschte sie mit Mario Kleinermanns und schwärmte danach in den höchsten Tönen von dem 24-Jährigen. Doch das heißt nicht, dass die Society-Lady nicht auch noch den anderen Männern näherkommen möchte. Dieses Mal war Claude Paulus an der Reihe: Die zwei haben sich bei einem gemeinsamen Schlammbad gegenseitig massiert.

Als Sieger der Challenge "Der Saufsteg" kam der Regensburger in den Genuss von exklusiver Zweisamkeit mit der ehemaligen Promis unter Palmen-Teilnehmerin. Die lud ihn zu einem "Schlammam" ein – erste Station: der Whirlpool. Dort fackelte Claudia auch nicht lange und drückte ihm direkt einen Schmatzer auf. In der Badewanne mit Schlamm ging sie dann noch weiter in die Offensive. Sie forderte den 44-Jährigen auf, ihr den Po zu massieren. Danach zog sie sogar ihr Bikini-Oberteil aus, sodass Claude auch an ihrer Brust Hand anlegen konnte.

Während der Geschäftsmann zuvor noch von Claudia als Verführerin geschwärmt hatte, war die Oben-ohne-Aktion für seinen Geschmack dann wohl doch etwas zu viel des Guten: "Glaubt ihr im Ernst, dass mich das anmacht, wenn sich eine Frau so präsentiert? Eine Frau, die sich rar macht und die Werte hat, das macht mich an". Dennoch gab er ihr beim gemeinsamen Duschen im Anschluss noch mal ein Bussi.

