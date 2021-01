Frank Fussbroich (52) hat sein Ziel endlich erreicht – na ja, zumindest fast. Der TV-Star kämpft in der Dschungel-Ersatzsendung gerade um den Einzug ins Dschungelcamp 2022. Dafür mussten sich seine Mitstreiter Mike Heiter (28), Zoe Saip und er selbst am ersten Abend auch prompt der ersten Prüfung stellen. Mit dieser Teilnahme geht für ihn ein Traum in Erfüllung: Er hatte zuvor immer wieder aufs Neue versucht, einen Platz in der beliebten Show zu ergattern.

"Ich habe mich so oft beim Dschungel beworben. Ich habe jedes Jahr mindestens einmal angerufen und nachgefragt", betont er zu Beginn der Auftaktfolge. Jetzt hat es endlich funktioniert – und der 52-Jährige ist schon ganz schön siegessicher! "Ich werde Dschungelkönig 2022", ist er überzeugt. Von den bisherigen Gewinnern hält er dagegen nicht besonders viel. "Melanie Müller (32) mochte ich nicht. Ross Antony (46) – zu lahm. Brigitte Nielsen (57) – nicht so toll. Prince Damien (30) – zu drüber. Peer Kusmagk (45) auch nicht gut", zählt er auf.

Frank war durch sein Mitwirken in der Serie "Die Fussbroichs" berühmt geworden, die allerdings 2001 abgesetzt wurde. Danach wurde es recht ruhig um den Rheinländer. Doch als er mit einem großen Schuldenberg zu kämpfen hatte, wollte er wieder an seiner Fernsehkarriere anknüpfen und tauchte in Formaten wie Das Sommerhaus der Stars oder Promi Big Brother auf.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" auf TVNOW.de

TVNOW / Stefan Gregorowius Mike Heiter, Zoe Saip und Frank Fussbroich bei der Dschungel-Prüfung

TVNOW / Stefan Gregorowius Mike Heiter, Zoe Saip und Frank Fussbroich in der Dschungelshow 2021

Instagram / frank_fussbroich Frank Fussbroich, ehemaliger "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidat

