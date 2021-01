Am vergangenen Freitagabend flimmerte die Auftaktsendung der neuen Dschungelshow über die Fernsehbildschirme. Von Tränen über Geschrei bis hin zu einigen fiesen Sprüchen war bei der "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" alles dabei. Den ersten Schock gab es für die drei Kandidaten Mike Heiter (28), Zoe Saip und Frank Fussbroich (52) schon beim Einzug in ihr Tiny House und dem Anblick ihrer Trocken-Toilette. Doch noch bevor es richtig losging, warfen das Moderatorenduo Daniel Hartwich (42) und Sonja Zietlow (52) direkt mit gemeinen Sprüchen um sich.

Daniel sorgte mit dem Satz "Zoe Salome Saip, das ist der Name, bei dem Katja Burkard (55) implodiert" direkt für zahlreiche Lacher im Netz. Zoe strapazierte hingegen schon in der ersten Folge die Nerven einiger Zuschauer. Als die Ex-GNTM-Kandidatin bei der Dschungelprüfung in einem Wassertank mit Reptilien stehen musste, kam sie aus dem Kreischen gar nicht mehr raus. "Alter, was kannst du schreien! Ich bin fix und fertig", kommentierte Frank genervt die Brüll-Einlage seiner Mitstreiterin. Mike trat hingegen souverän auf und erspielte als einziger drei Sterne bei der Challenge. Der Dschungelcamp-Anwärter überzeugte bisher auch am meisten bei den Zuschauern und ist aktueller Favorit.

Während die drei in den nächsten zwei Tagen um den Einzug ins Camp 2022 kämpfen, haben Julian Stöckel (33) und Melanie Müller (32) den Dschungel schon hautnah erlebt. Sie ließen ihre Staffel von 2014 gemeinsam mit Sonja und Daniel Revue passieren. Ihr ehemaliger Camp-Kollege Michael Wendler (48) wurde nun auch bei der Dschungelshow von RTL gepixelt und nur als Lord Voldemort bezeichnet.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" auf TVNOW.de

TVNOW / Stefan Gregorowius Mike Heiter, Zoe Saip, Frank Fussbroich und Dr. Bob bei "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow"

TVNOW / Stefan Gregorowius Das Tiny House von "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow"

TVNOW / Stefan Gregorowius Sonja Zietlow und Daniel Hartwich bei "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow"

