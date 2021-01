Nicht jeder freut sich für Sandra Janina und Juliano – macht sie das traurig? Anfang Januar machte die Love Island-Schönheit offiziell, was viele Fans bereits vermutet hatten: Sie ist mit dem ehemaligen Are You The One?-Kandidaten Juliano zusammen! Nach drei Monaten Beziehung seien die Reality-TV-Stars das Versteckspiel schließlich leid gewesen. Die Reaktionen auf ihr Liebes-Outing fielen ziemlich gemischt aus – einige Influencer-Kollegen der Beauty äußerten sich negativ über ihre Wahl. Diese Kritik lässt Sandra und Juliano jedoch ziemlich kalt!

Das betonte das Paar jetzt im gemeinsamen Promiflash-Interview: "Was andere Influencer von uns halten, ist uns vollkommen gleichgültig." Und was sagen Sandra und Juliano dazu, dass viele Fans ihr erstes Pärchenfoto – auf dem sie halb nackt im Bett posieren – viel zu offenherzig fanden? "Mag schon sein, dass sie es zu freizügig fanden. Insgeheim haben sie es trotzdem gefeiert", sind die beiden überzeugt.

Ganz klar: Jetzt, wo ihre Liebe offiziell ist, halten Sandra und Juliano sich nicht mehr zurück! Inzwischen sieht man die beiden täglich in der Instagram-Story des jeweils anderen, wo sie jede Menge gemeinsamen Content produzieren. Vielleicht kommen ja bald sogar noch mehr heiße Pärchenfotos?

Instagram / sandra_janina_ Juliano und Sandra Janina

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina und ihr Freund Juliano

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina und Juliano Fernandez

