Wie geht es bei Bridgerton weiter? Die erste Staffel der Netflix-Serie war ein Riesenerfolg. Im Mittelpunkt der Geschichte, die im Jahr 1813 spielt, steht die aufkeimende Liebe zwischen Simon Basset (Regé-Jean Page) und Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor, 25). Eine unbekannte Person tratscht derweil unter dem Pseudonym Lady Whistledown in einem Klatschblatt über die Geheimnisse während der Ballsaison. Ihre Identität bleibt auch zum Staffelende geheim. Rückt Lady Whistledown in der kommenden Staffel in den Mittelpunkt?

Das könnte sich zumindest Königin-Charlotte-Darstellerin Golda Rosheuvel vorstellen. Ihre Figur war bereits in Staffel eins auf der Jagd nach der Identität von Lady Whistledown – und so könnte es jetzt weitergehen. "Die Königin und Eloise [Bridgerton] müssen sich zusammentun, eine Allianz bilden und herausfinden, wer Whistledown ist", erzählte die 49-Jährige gegenüber Insider. Eloise glaubt in Staffel eins bereits, die Identität der Klatschlady herausgefunden zu haben. In der letzten Episode kommt jedoch heraus, dass sie sich geirrt hatte.

Für Golda ist das der perfekte Cliffhanger für die zweite Staffel. "Ich denke, [Charlotte] ist fasziniert von dieser Frau, die die Dreistigkeit hat, der Königin auf die Füße zu treten." Deshalb fände sie es toll, wenn die Königin auf ihr Gegenstück träfe – das würde ihr "sehr viel Freude" bereiten. "Sie liebt ein bisschen Klatsch und Tratsch", so Golda über ihre Figur.

Anzeige

LIAM DANIEL/NETFLIX © 2020 Golda Rosheuvel in "Bridgerton"

Anzeige

Liam Daniel/Netflix Phoebe Dynevor und Claudia Jessie in "Bridgerton"

Anzeige

Liam Daniel/Netflix Behind-the-Scenes-Foto vom "Bridgerton"-Set

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de