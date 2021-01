Was hat sich RTL dabei gedacht? Am 21. Januar startet die zweite Staffel von Are You The One? In der Kuppelshow, die nun von Sophia Thomalla (31) moderiert wird, suchen 20 Singles ihr "Perfect Match" – nur wenn jeder den perfekten Partner für sich findet, wird das Siegergeld ausgezahlt. Die Show wird es einmal die Woche auf TVNow zu sehen geben, doch der Sender verkündete jetzt noch eine Überraschung: Das Kuppelformat bekommt auch im Fernsehen einen Sendeplatz.

RTL scheint offensichtlich nicht mit Erfolgsquoten zu rechnen – denn "Are You The One?" wird mitten in der Nacht ausgestrahlt: Genauer gesagt werden die ersten beiden Folgen am 31. Januar ab 00:55 Uhr auf dem Sender zu sehen sein, wie DWDL berichtete. Doch was bewegt RTL wohl zu dieser Entscheidung? Bereits die erste Staffel lief im TV weniger erfolgreich – dafür umso besser bei TVNow. Nachdem damals drei Folgen noch während der Primetime im Fernsehen gezeigt worden waren, wurde die Liebessuche danach in die Nacht verlegt. Ob es beim zweiten Versuch besser laufen wird?

Seit wenigen Tagen wissen die Zuschauer nun neben dem Starttermin auch endlich, wer die zwanzig Kandidaten sind. Neben noch unbekannten Gesichtern finden sich aber auch einige altbekannte Charaktere unter den Teilnehmern. So wird zum Beispiel Aaron Hundhausen sein Glück versuchen – er suchte bereits bei Ex on the Beach seine Traumfrau.

